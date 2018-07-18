Трамп сообщил о плодах от новых торговых сделок

Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента его победы на выборах были созданы около 3,4 млн рабочих мест.

«3,4 млн рабочих мест были созданы с момента нашей общей победы на выборах — намного больше, чем когда-либо ожидалось», — написал Трамп в твиттере.

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Он подчеркнул, что ситуация с рабочими местами в стране будет улучшаться после того как новые торговые соглашения начнут «приносить плоды».

Ранее Трамп сообщил, что экономика страны сейчас переживает лучшие времена.

Президент также отметил, что большинство стран выступают за пересмотр торговых сделок с США.