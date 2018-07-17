Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США
Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минфина США.
Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.
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В марте российская сторона занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США и держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд. В апреле эта сумма снизилась до $48,7 млрд, и Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.
Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Последнюю строчку в списке занимает Чили с бумагами на $30 млрд.
Ранее сообщалось, что Россия избавилась от половины бондов США.