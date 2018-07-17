ЦБ: вклады россиян в банках выросли более чем на 1%

Вклады населения в российских банках за июнь текущего года выросли на 1,1% и составили 27 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В июне наблюдался приток вкладов населения на 1,1%, до 27 трлн руб. Объем депозитов и средств на счетах организаций вырос за месяц на 0,3%, до 25,5 трлн руб», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что за шесть месяцев вклады населения выросли на 2,5%, а депозиты и средства организаций на счетах уменьшились на 0,3%.

Как стало известно, российские банки в июне нарастили кредитование компаний на 0,3%, розничное кредитование они увеличили на 1,9%.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась более чем на 17%.