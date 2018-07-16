Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,26% и составил 2340,4 пункта.

Индекс РТС просел на 0,63%, до 1181,86 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,82%, до $74,71 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 21,58 коп., до 72,46 руб., курс доллара увеличился на 8,72 коп., до 62,29 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 4,92 коп., составив 66,87 руб.

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