Песков не может подтвердить информацию о нефтегазовой сделке России с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не может подтвердить информацию о сделке России с Ираном в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу это подтвердить и тем более не могу что-то сказать более подробно», — сказал Песков.

Реклама

Ранее советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти сделал заявление о том, что Россия предложила Ирану инвестиции в нефтегазовый сектор на $50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон готов ввести санкции против Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана.