Орешкин рассказал, почему поколению 90-х повезло

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что у поколения 90-х будет наименьшая конкуренция на рынке труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скажу честно, этому поколению, которое рождалось в 90-е годы, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая. Это одно из самых маленьких поколений, которое сейчас вступает в трудовую жизнь, и количество рабочих мест в экономике растет, а поколение вступает маленькое», — сказал Орешкин.

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Он также отметил, что на этом поколении лежит большая ответственность, поскольку от него зависит развитие экономики страны.

Ранее сообщалось, что МЭР ожидает ослабление дефицита на рынке труда России.