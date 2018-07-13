Новак сообщил о скором выполнении задачи соглашения ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил во время своего выступления в Совфеде, что соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На мой взгляд, это соглашение практически выполнило свою задачу нивелирования кризисного момента, когда цены резко снизились, и даже снижались в декабре 2016 года до $27», — сказал Новак.

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Он отметил, что благодаря данному соглашению были убраны излишки остатков нефти на мировых рынках и появилась возможность вернуть ситуацию в нормальное «русло».

Ранее Новак сообщил, что эффект от соглашения ОПЕК+ для федерального бюджета России составит 2,5-3 трлн руб. в текущем году.

Он также добавил, что Россия в июле текущего года восстановила добычу нефти на 80% после решения членов соглашения ОПЕК+ о росте добычи сырья.