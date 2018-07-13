Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России

Министр энергетики Александр Новак заявил во время выступления в Совфеде, что эффект от соглашения ОПЕК+ для федерального бюджета России составит 2,5-3 трлн руб. в текущем году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также добавил, что Россия в июле текущего года восстановила добычу нефти на 80% после решения членов соглашения ОПЕК+ о росте добычи сырья.

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Ранее сообщалось, что ОПЕК ожидает снижение добычи нефти в России в текущем году до 11,15 млн баррелей в сутки.

Таким образом, прогноз по добыче скорректирован на 80 тыс. баррелей в сутки в сторону увеличения.

Также стало известно, что ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году до 11,17 млн баррелей в сутки.