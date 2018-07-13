Мировые цены на нефть не определились с динамикой

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржахмировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,06%, составив $70,37 за баррель.

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На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,23%, до $74,28 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 16,55 коп., до 72,68 руб., курс доллара увеличился на 10,82 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 1,49 коп., составив 66,92 руб.

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