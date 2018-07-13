СМИ: МЭР прогнозирует снижение цен в России в августе

В Министерстве экономического развития (МЭР) России посчитали, что в августе в стране может произойти дефляция. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители МЭР заявили, что в ближайшие месяцы инфляция будет в большей степени зависеть от сезонной динамики цен на продукты. Макроаналитики крупнейших российских банков, которых опросила газета, пришли к выводу, что дефляция в августе 2018 года может составить 0,2%.

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При этом в ведомстве отметили, что в нынешнем году снижение цен не будет таким выраженным, как в прошлом, когда дефляция достигла почти 0,6%.

Ранее сообщалось, что МЭР ожидает рост сельхозпроизводства в России.