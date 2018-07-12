Глава Минэнерго США ответил на вопрос о санкциях против «Северного потока — 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции — это одна из последних опций, к которым мы бы хотели прибегнуть, всегда есть другие варианты», — ответил Перри на вопрос о возможных санкциях против «Северного потока — 2».

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил на саммите НАТО, что союзникам надо понять, что делать с «Северным потоком — 2».

Он подчеркнул, что ему не нравится этот газопровод.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США про газопровод «Северный поток — 2».