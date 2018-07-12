Трамп призвал подумать о судьбе «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что союзникам надо понять, что делать с «Северным потоком — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня была потрясающая встреча, мы обсуждали распределение расходов, Германия значительно увеличила вложения, нам осталось выяснить, что происходит с «Северным потоком — 2», — сказал Трамп.
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Он подчеркнул, что ему не нравится этот газопровод.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США про газопровод «Северный поток — 2».
Он отметил, что атаки на российский газовый коммерческий проект следует воспринимать как проявление недобросовестной конкуренции.