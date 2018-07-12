Власти Британии разрешили 21st Сentury Fox приобрести Sky
Власти Великобритании выдали разрешение 21st Сentury Fox на приобретение телекоммуникационной компании Sky. Об этом сообщает Reuters.
«Теперь акционерам Sky придется решать, принимать ли предложение 21st Сentury Fox», — сказал министр культуры страны Джереми Райт.
Как стало известно, 21st Century Fox повысила предложение по покупке Sky до 24,5 млрд. фунтов стерлингов.
В свою очередь ее конкурент — американский телекоммуникационный конгломерат Comcast повысил свое предложение до $34 млрд.
На данный момент 21st Сentury Fox владеет 39% акций британской компании.
Британские власти противодействовали покупке Sky телекомпанией 21st Century Fox, поскольку они считали, что медиамагнат Руперт Мердок и его семья смогут оказывать слишком большое влияние на СМИ Великобритании.