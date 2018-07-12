Песков прокомментировал заявления Трампа о «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа про газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что атаки на российский газовый коммерческий проект следует воспринимать как проявление недобросовестной конкуренции.

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«Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия является надежным гарантом энергетической безопасности Европы.

Ранее президент США сообщил, что «плохие» европейские границы не могут остановить поток «трубопроводных долларов» в Россию.

Как стало известно, США могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток — 2».