Пушков прокомментировал заявление Трампа о российском контроле Германии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле России над Германией через поставки газа.

«Трамп уверен — «Германия полностью контролируется Россией» из-за закупок российского газа. А должна американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин», — написал Пушков в твиттере.

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Ранее Трамп сообщил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Он подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.

Ранее Трамп уже критиковал Германию за недостаточные траты на оборону и большие расходы на российский газ.