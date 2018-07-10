Узбекистан достиг соглашения с «Росатомом» по строительству АЭС

Узбекистан достиг соглашения с «Росатомом» о строительстве атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

«С госкорпорацией «Росатом» достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире», — заявили в пресс-службе.

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Как стало известно, сдача электростанции в эксплуатацию запланирована до 2028 года.

В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что наблюдается прогресс в развитии торгово-экономических связей России и Узбекистана.