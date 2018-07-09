Порошенко не увидел смысла в «Северном потоке – 2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект «Северный поток – 2» не имеет смысла с точки зрения экономики. Об этом он написал в твиттере.

По мнению Порошенко, это исключительно политический проект.

«Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС», — написал украинский президент.

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Ранее президент Украины заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Несмотря на заявления Киева, в Кремле заверяют, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.