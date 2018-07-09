Силуанов ответил Кудрину на предложение смягчить бюджетное правило

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что менять цену отсечения в бюджетном правиле нельзя. Об этом сообщает RNS.

«У нас цена отсечения $45 за баррель в рамках нашего, значит, бюджетного правила достигается уже в 2023 году. Мы $40 за баррель не держим и не фиксируем на все годы, а индексируем на 2% каждый год. Поэтому в среднем, если мы посмотрим на шестилетний период, то цена, значит, от сечения составит $44», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что резко ослаблять бюджетную политику нельзя, поскольку это приведет к волатильности курса.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет.