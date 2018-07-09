Профицит торгового баланса России вырос более чем на 42%

Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по май текущего года выросло на 42,6% (на $24,3 млрд) и составило $81,4 млрд. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что экспорт России за указанный период увеличился на 27,3% в годовом выражении и составил $177,2 млрд.

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В свою очередь импорт вырос на 16,6%, до $95,8 млрд.

Внешнеторговый оборот России увеличился на 23,3% до $273 млрд.

Ранее сообщалось, что правительство поручило проработать вопрос упрощения валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров.