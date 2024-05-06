В Госдуме перенесли пленарное заседание

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об отмене пленарного заседания, которое запланировано на 8 мая. Об этом сообщил ТАСС источник в Думе.

По его словам, дополнительное пленарное заседание назначили на 10 мая.

До этого стало известно, что Государственная дума собирается провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. Соответствующий проект постановления, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту, был размещен в думской электронной базе.

В апреле лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что новый состав правительства нужно утвердить к 20 мая. Он сказал, что кандидатуру премьер-министра депутатам, скорее всего, предстоит утвердить 8 мая — на следующий день после инаугурации президента. После этого начнется процесс формирования правительства: беседы во фракциях, обсуждение и утверждение займут около недели.

Ранее сообщалось, что Кремль обновит биографию Путина на сайте президента.