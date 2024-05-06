В реках Оренбургской области уровень воды стал ниже опасных значений

Уровень воды в реках Оренбургской области опустился ниже критических значений. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Чиновники рассказали, что уровень реки Урал у Илека снизился до благоприятных значений — 849 см. Тем временем уровень Урала у Оренбурга 6 мая составляет 700 см, у Орска — 305 см. Кроме того, уровень Сакмары у Татарской Каргалы снизился до 466 см, а у Бузулука — до 162 см.

Отмечается, что в регионе от воды за сутки освободились 170 жилых домов и 256 приусадебных участков. Кроме того, в Оренбурге и Орске возобновлено электроснабжение 1446 частных домовладений. За весь послепаводковый период электричество подано более чем 70 тысячам потребителей.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил об эвакуации жителей райцентра Усть-Ишим из-за угрозы затопления. По его словам, вода в Ишиме продолжает прибывать и приближается к критическим отметкам.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.