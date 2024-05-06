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Спикер парламента Армении объяснил свои негативные высказывания о России

Спикер парламента Армении заявил, что его слова о РФ отражают мнение народа

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Shutterstock

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его высказывания о России, в частности о военной операции на Украине, были сделаны от имени армянского народа, передает РИА Новости.

Как пишет агентство, на конференции председателей парламентов государств — членов ЕС в Испании Симонян, говоря о конфликте на Украине, назвал действия РФ «вторжением», и отметил, что Ереван защищает территориальную целостность Украины, Молдавии, Грузии и Кипра. Он также обвинил Москву в организации кампании угроз и дезинформации, гибридном нападением совместно с Азербайджаном на Армению и заявил, что представители правительства РФ «осмеливаются диктовать свои интересы Армении».

Текст его выступления опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин попросил Национальное Собрание Армении разъяснить заявления спикера парламента.

«Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления», — сказал Симонян и добавил, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян ответил на письмо Совфеда.

В апреле Симонян заявлял, что РФ продолжает видеть в стране «губернию».

Ранее сообщалось, что Пашинян не приедет на инаугурацию Путина.

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