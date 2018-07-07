В Госдуме прокомментировали новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал иск компании «Нафтогаз Украины» с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом». Об этом сообщает RT.

По его словам, данная ситуация является «попыткой показать властям Украины, что «Нафтогаз» работает».

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Он также добавил, что «никаких перспектив это не имеет».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».

Как отмечалось, «Нафтогаз» потребовал пересмотреть тарифы с 2013 года.