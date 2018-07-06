Фондовый рынок России открылся снижением
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,39% и составил 2337,65 пункта.
Индекс РТС просел на 0,43%, до 1166,64 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,11%, составив $73,02 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,14%, до $77,28 за баррель.
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