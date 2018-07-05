ВТБ Капитал лидирует по DCM, ECM и M&A по итогам 1 полугодия 2018 года

ВТБ Капитал возглавил ведущие инвестиционно-банковские рэнкинги на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A.

«Несмотря на непростую рыночную ситуацию в первой половине 2018 года, ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции по основным направлениям бизнеса и значительно увеличил долю рынка в России», — заявил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.

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Согласно данным Dealogic, по итогам 1 полугодия 2018 года ВТБ Капитал лидирует в категориях: организатор размещений на международном долговом рынке по России (доля рынка DCM - 51,8%, 7 сделок общим объемом $4,6 млрд); организатор размещений на международном долговом рынке СНГ (доля рынка DCM - 31%, 10 сделок на $4,9 млрд); организатор размещений на долговом рынке стран Центральной и Восточной Европы (доля рынка DCM - 12,2%, 36 сделок на $6,9 млрд); консультант по сделкам M&A в России (доля рынка M&A - 29,4%, три сделки на $3,5 млрд); консультант по сделкам M&A в СНГ (доля рынка M&A - 24,5%, три сделки общим объемом $3,5 млрд).

ВТБ Капитал также возглавил рэнкинги Thomson Reuters в России, заняв при этом лидирующие позиции в категориях: организатор размещений на долговом рынке по России (доля рынка DCM - 46,9%, 32 сделки общим объемом $8,4 млрд); организатор размещений на рынке акционерного капитала по России (доля рынка ECM - 50%, 1 сделка на $36 млн); консультант по сделкам M&A в России (доля рынка M&A – 45,9%, две сделки на $2,5 млрд); консультант по сделкам M&A в Восточной Европе (доля рынка M&A – 20,4%, две сделки на $2,5 млрд).

Кроме того, по версии Bloomberg ВТБ Капитал стал лидером среди организаторов выпуска облигаций на рынках Восточной Европы, заняв 14,3% рынка и выступив организатором 36 сделок общим объемом $6,4 млрд.

«Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, используя опыт ВТБ Капитал по реализации крупных международных сделок и оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках», — подчеркнул Орчел.