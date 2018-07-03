ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «Советский». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В феврале текущего года Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».

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В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля будут возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

Регулятор отмечал, что предусмотренные планом меры обеспечат бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

По величине активов банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.