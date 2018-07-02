Минздрав предложил ввести экосбор для производителей сигарет

Минздрав предложил ввести экологический сбор для производителей сигарет из-за окурков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Минприроды.

«Основными отходами от курительных табачных изделий являются не только их потребительские упаковки, но и остающиеся после их потребления части сигарет, окурки. Значительная часть таких отходов выбрасывается в окружающую среду, хранится на свалках, попадает в ливневые стоки…», — заявили в ведомстве.

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В свою очередь в Минприроды отметили, что на данный момент технологий переработки окурков не существует.

Также в министерстве подчеркнули, что производители и импортеры платят экологический сбор.

Ранее сообщалось, что в России повысилась акцизная ставка на сигареты.