Китай заявил о планах противостоять протекционизму

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что Китай будет решительно отстаивать принципы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай будет решительно содействовать созданию мировой экономики открытого типа, защищать принципы ВТО, поддерживать механизм многосторонней торговли, продвигать региональную экономическую интеграцию, способствовать созданию зон свободной торговли, противостоять различным формам протекционизма», — сказал Шань.

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Он также добавил, что Китай будет способствовать созданию открытого рынка, а также инклюзивному развитию мировой экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в торговле с Соединенными Штатами Евросоюз ведет себя не лучше Китая.