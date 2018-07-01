Туроператор «Аврора БГ» отменил ряд чартеров

Туроператор «Аврора БГ» сократил чартерные программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что решение было принято в связи с изменением стоимости чартерной перевозки, которая привела к низким финансовым показателям некоторых направлений.

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«Туроператор «Аврора БГ» 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о «приостановке» летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная со 2 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Оператор пообещал вывезти всех туристов, находящихся за границей, и выполнит обязательства по организации программ детского отдыха в Болгарии, Черногории и Турции.

Ранее сообщалось, что туроператор «Натали-Турс» сократил чартерную программу.