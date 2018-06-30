Трамп прокомментировал сообщения о выходе из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), но отношение к США там должно быть более честным, передает РИА «Новости».

«К нам относились очень плохо в ВТО … это нечестно… К США должны относится более честно. Но я не говорю о выходе из ВТО. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом», — сказал Трамп.

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Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп хотел выйти из ВТО, о чем не раз говорил своим советникам. Глава Минфина США Стивен Мнучин охарактеризовал это сообщение как «fake news».

Более того, он добавил, что сообщения о желании Трампа покинуть ВТО — это «преувеличение».