В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал информацию о возможном продлении ЕС санкций против России. Об этом сообщает RT.

«Очевидно, что если это произойдет, то будет сделано против интересов стран Евросоюза под давлением США, которые, к сожалению, не ослабляют хватку и продолжают санкционную политику», — сказал Морозов.

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Он подчеркнул, что в России бизнес-элиты не давят на государство и именно поэтому продление санкций является «бесперспективным занятием».

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции.