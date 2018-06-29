В России ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля текущего года в России произойдет очередное повышение коммунальных тарифов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, в среднем тарифы вырастут на 4%.

Уточняется, что наибольший рост коммунальных тарифов произойдет в Санкт-Петербурге и Якутии — 6%.

Реклама

В Москве, Кировской и Новгородской области цены вырастут на 5,5%.

В свою очередь самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что регионы должны погасить долги за электроэнергию и ЖКХ.

Он также отметил, что по электроэнергии много долгов наблюдается в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, по ЖКХ — в Центральном и Приволжском федеральных округах.