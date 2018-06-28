Польша призвала продлить санкции против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает на продлении санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости»Reuters.

Во время саммита ЕС в Брюсселе польский премьер назвал позицию Варшавы по данному вопросу «очень твердой» и заявил, что экономические ограничения в отношении России должны быть продлены.

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«Надеюсь, что наша позиция будет принята во внимание», — добавил Моравецки.

ЕС ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Россией к своей территории Крымского полуострова, в дальнейшем ограничения расширяли. Россия ввела ответные санкции в 2014 году, объявив продовольственное эмбарго на ряд товаров.

Ранее сообщалось, что за продление экономических ограничительных мер в отношении России выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.