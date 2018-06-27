Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров. Они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период», — сказал Медведев.

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Уточняется, что контрсанкции могу быть продлены до 2019 год.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что продление европейских санкций против России не должно происходить автоматически.