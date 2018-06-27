Деловая программа ВЭФ-2018 будет разбита на четыре направления

Деловая программа Восточного экономического форума будет разбита на четыре направления, следует из опубликованной оргкомитетом архитектуры программы. Ключевая тема — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Среди направлений — «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги», в рамках которого будут обсуждаться механизмы развития региона (территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток), поддержка высокотехнологических проектов, меры защиты инвесторов и так далее.

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Развитию ключевых отраслей экономики Дальнего Востока посвящено «отраслевое направление».

«В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки», — говорится в сообщении Фонда «Росконгресс», который выступает организатором ВЭФ-2018.

В рамках блока «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» планируется обсуждение перспектив экономической кооперации региона с соседними странами, развития транспортных коридоров и создания медицинского кластера во Владивостоке. Для демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке выделен блок «Создание условий для жизни людей». Кроме того, пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги.

Восточный экономический форум во Владивостоке учреждён указом президента в 2015 году. В этом году он пройдет 11-13 сентября. На форум, в частности, приглашен председатель КНР Си Цзиньпинь и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Как ранее говорил Владимир Путин, Россия приглашала также лидера КНДР Ким Чен Ына – как в рамках ВЭФ, так и вне привязки к каким-то международным событиям.