США обвинили ЕС и Китай в игнорировании правил ВТО

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что страны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели ответные импортные пошлины на товары из США, игнорируют правила организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, ответные пошлины «ЕС, Китая и других стран доказывают то, что они игнорируют правила ВТО».

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Он также подчеркнул, что пошлины США полностью законны, так как направлены на защиту интересов национальной безопасности страны.

Ранее в Минэкономразвития России рассказали о вводе дополнительных пошлин на товары из США.