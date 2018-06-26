Политолог прокомментировал одобрение ЕС выделения Украине €1 млрд

Политолог Александр Асафов прокомментировал одобрение Советом Евросоюза решения о предоставлении Украине помощи на €1 млрд. Об этом сообщает RT.

«Украинцы считают выделение помощи подарком, наградой за правильный курс развития страны. Но это кредиты на погашение других кредитов. Этот миллиард не будет серьезно влиять на экономику, он будет проглочен, незамечен, поскольку большая часть денег пойдет на погашение процентов по предыдущим задолженностям», — сказал Асафов.

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Он также отметил, что европейцев волнует вопрос коррупции на Украине, поскольку они ждут возвращения кредитных займов.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд.