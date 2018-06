ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд. Об этом сообщается в твиттере Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС одобрил €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — сказано в заявлении.

Ранее глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил, что финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года.

Он также добавил, что дальнейшие перспективы экономического роста Украины зависят от прогресса в проведении структурных реформ.

