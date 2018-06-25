Кудрин не исключил венчурного инвестирования средств НПФ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) можно будет разрешить направлять на венчурные инвестиции. Об этом сообщает RNS.

«Эта практика существует в большинстве стран, вот и вопрос, насколько наш надзор (способен) качественно (...) отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшение рисков такого инвестирования. Поэтому, я думаю, когда мы придем к выводу, что качества наших институтов достаточно, это возможно», — сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились за прошлый год на 14,3%. до 2,44 трлн руб.