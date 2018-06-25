Эксперт разъяснил слова Рабиновича об обнищании Украины

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов разъяснил слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об обнищании жителей Украины. Об этом сообщает ФАН.

«Если Рабинович до сих пор не знал, что после Майдана Украина обнищала, то это означает, что у него большие проблемы. Он вдруг начинает говорить под выборы, что Украина, оказывается, обнищала», — сказал Корнилов.

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Он подчеркнул, что под выборы делать такие заявления решаются абсолютно все.

«Проблема заключается в том, что такие политики, как Рабинович, вспоминают об этом исключительно под выборы. Это, к сожалению, серьезная проблема современного украинского политикума», — заключил Корнилов.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал заявление Рабиновича.