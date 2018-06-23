Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что о договоренности стран ОПЕК+ сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

По имеющимся данным, заседание продлилось чуть меньше 1,5 часов: оно началось в 14.00 мск, а закончилось в 15.20.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия удовлетворена решением ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки. По его словам, увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки — вполне разумное решение.