Новак и аль-Фалих провели встречу перед заседанием ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом перед заседанием стран-участниц соглашения ОПЕК+. Об этом Минэнерго сообщило на своей странице в твиттере.
«Новак встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом накануне заседания ОПЕК+», — говорится в сообщении.
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Подробности встречи министров не уточняются.
Ранее Новак заявил, что Россия удовлетворена решением ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки. По его словам, увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки — вполне разумное решение.