В Иране отвергли перераспределение квот на добычу нефти после решения ОПЕК

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что возвращение ОПЕК к 100% выполнению венской сделки не предполагает изменения квот на добычу нефти, которые установлены в соглашении ОПЕК+, передает РИА «Новости».

«Где вы видите [в коммюнике ОПЕК по итогам заседания 22 июня] 1 млн баррелей в сутки? Нет их. Нет 700 тыс. баррелей в сутки. Нет ни слова про точные цифры. Никакого нового распределения добычи», — сказал Зангане во время брифинга для представителей СМИ.

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Он подчеркнул, что никакая страна не может пользоваться чужой квотой на добычу нефти и поэтому ни одно государство не может замещать добычу другого. По его словам, эта ситуация с квотами «предельно ясна».

Ранее источник заявил, что страны ОПЕК договорились повысить добычу нефти.