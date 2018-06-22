Трамп отреагировал на решение ОПЕК об увеличении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) следует увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

«Надеюсь, что ОПЕК существенно увеличит добычу [нефти]. Нужно держать цены на низком уровне!», — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились повысить добычу нефти. Отмечалось, что планируемый уровень повышения добычи составит 1 млн баррелей в день.

Позднее стало известно, что ОПЕК одобрила вступление Республики Конго в организацию — это решение вступило в силу в момент обнародования коммюнике, 22 июня.