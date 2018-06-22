Республика Конго вошла в ОПЕК

ОПЕК одобрила вступление Республики Конго в организацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подписанное по итогам встречи в Вене коммюнике.

«Конференция рассмотрела запрос Конго о присоединении к организации и решила одобрить ее вступление», — говорится в документе.

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Отмечается, что Конго является членом ОПЕК с момента обнародования документа.

Также конференция ОПЕК приняла решение о том, что следующее заседание пройдет в декабре в Вене.

«Конференция приняла решение, что следующее заседание ОПЕК пройдет в Вене 3 декабря», — говорится в коммюнике.

Ранее источник сообщил, что страны ОПЕК договорились повысить уровень добычи нефти на 1 млн баррелей в день. Также ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия планируют создать «Супер-ОПЕК».