Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия хотят создать «Супер-ОПЕК»

Россия и Саудовская Аравия намерены создать альтернативную Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) структуру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно, страны рассматривают возможность пригласить 24 участника соглашения ОПЕК+ в новую организацию со своей собственной конституцией и секретариатом.

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«Это означало бы сейсмический сдвиг в нефтяном мире, и, хотя он, вероятно, не заменит ОПЕК, в краткосрочной перспективе он создаст конкурента для организации, которая стремится управлять поставками на протяжении шести десятилетий», — сообщает издание.

Уточняется, что новая организация будет отличаться своей структурой от ОПЕК. Одна страна не будет приравниваться к одному голосу. Таким образом крупные производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Россия, смогут получить больший вес в подобной организации.