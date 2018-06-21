Медведев назвал важнейшие задачи бюджета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в приоритеты российского бюджета входят увеличение доходов граждан, повышение пенсий выше инфляции и экономический рост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что власти, при подготовке бюджета, будут просчитывать все возможные риски.

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«Главная задача сейчас — обеспечить достижение целей национального развития. Эти цели определены в указе от 7 мая 2018 года. Важнейшая из них — увеличение реальных доходов граждан нашей страны, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на текущий год.