Нацбанк Украины оценил возможность страны выплачивать долги

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования», — сказал Смолий.

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Он также добавил, что дальнейшие перспективы экономического роста Украины зависят от прогресса в проведении структурных реформ.

Ранее эксперты сообщили, что медленный экономической рост, неудовлетворительный темп проведения реформ могут привести к дефолту на Украине, а огромные внешние долги — стать его «спусковым крючком».