Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 10 по 18 июня составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю цены на курятину выросли на 1,5%, на пшено — на 1%, на сахар-песок — на 0,6%, на вермишель и маргарин — на 0,2%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%: огурцы и помидоры подешевели на 8,2% и 6,9% соответственно. В то же время цены на морковь выросли на 5,9%, на картофель, белокочанную капусту, лук и яблоки — на 1,2-2%.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает инфляцию в России около 3% к концу года.