Опрос: большинство россиян не ощутили воздействие санкций

Около 67% россиян не ощутили воздействия западных санкций на материальное положение своих семей. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.

Как стало известно, негативные последствия заметили 24% респондентов.

В свою очередь 34% россиян заявили, что западные санкции оказали положительный эффект на российскую экономику. Среди положительных последствий граждане России чаще всего называют развитие экономики (50%) и импортозамещение (20%).

Реклама

Около 20% россиян не заметили какого-либо влияния санкций.

Опрос был проведен 10-11 июня 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.